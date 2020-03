Le RC Lens passe en force contre Orléans et reprend la 2e place, dans un Stade Bollaert vide

"On a besoin de nos supporters"

"Les Corons" en silence

Peu inspiré, le RCL est passé en force grâce à un but inscrit sur penalty par Florian Sotoca en début de seconde période.Interrogé sur les conditions de jeu particulières avec des tribunes complètement vides, le buteur artésien n'a pas caché sa déception : "C'est une sensation horrible car on a besoin de nos supporters. C'est vraiment lourd", a-t-il expliqué au micro de Canal +.Les Sang et Or, qui totalisent désormais 53 points, remontent sur la deuxième marche du podium, synonyme de montée directe en L1, et reviennent à une longueur du leader, Lorient, battu samedi (1-0) sur la pelouse de l'AC Ajaccio, troisième qui pointe à une unité du RCL.Orphelins de leur incomparable public, les Lensois ont souffert pour l'emporter face à des Orléanais solidaires qui n'ont craqué que sur un coup du sort. Pourtant, Lens s'était rapidement montré dangereux par Sotoca (1re) et Aleksandar Radovanovic (18e).Mais l'USO n'avait pas tardé à réagir et à l'issue d'une superbe action à une touche de balle, Jean-Louis Leca a sauvé les siens en repoussant in extremis le tir de Joseph Lopy (21e).Lens s'est un peu réveillé avant la pause avec deux tentatives de Corentin Jean qui ont été contrées de justesse (43e, 45e).Au retour des vestiaires, alors que la chanson "Les Corons" venait de résonner dans l'assourdissant silence d'un Bollaert vide, Lens a trouvé l'ouverture sur un penalty de Sotoca consécutif à une main de Cédric Cambon (1-0, 49e).Les Artésiens ont ensuite reculé et ont tremblé à plusieurs reprises, mais sans plier face à des Orléanais maladroits dans le dernier geste.Avec la mauvaise passe de Merlus, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches, le suspense est totalement relancé dans la course à la montée en L1 puisque les cinq premiers, Lorient, Lens, Ajaccio, Troyes et Clermont, se tiennent en seulement quatre points.