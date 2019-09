Cédric Vangothem, agent de joueurs

Tony Gianquinto, ancien joueur et entraîneur du LOSC

Benoît Dequevauvillers, journaliste à MédiaCités et France Bleu Nord.

RC LENS : Philippe Montanier, invité exceptionnel de Tribune Nord

Lundi 23 septembre à 19H sur Facebook

L'actu foot de ce week-end, c'est le RC Lens qui se rassure à Caen avec une victoire (0-2). C'est aussi le LOSC qui fait un match nul à Rennes et débloque ainsi son compteur à l'extérieur. C'est enfin le VAFC qui reste sur un nul contre Niort Pour débattre de cette actualité, l’entraîneur du RC Lens Philippe Montanier sera l'invité exceptionnel de Tribune Nord.Philippe Montanier reviendra sur la victoire de son équipe samedi à Caen ; le club de ses débuts puisqu’il a joué plusieurs saisons comme gardien de but au Stade Malherbe de Caen. Une victoire qui suit celle, laborieuse, de lundi contre Châteauroux (1-0) , et qui relance les Sang et Or dans la course à la montée, après un passage à vide en fin d’été.Ce Normand d'origine parlera aussi du football dans notre région puisqu’il a été l'entraîneur de l’US Boulogne Côte d’Opale, puis du Valenciennes FC, avant de partir en Espagne.Enfin avec lui, l'équipe de Tribune Nord reviendra sur le match nul du LOSC à Rennes (1-1), et sur le résultat de Valenciennes tenu en échec par Niort (1-1), à l’issue d’un match plein de péripéties.Avec Christian Palka et Jean-Marc Devred, il y aura autour de la table de Tribune Nord