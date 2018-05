RC Lens : Philippe Montanier nommé entraîneur

"Entraîneur expérimenté"

après Eric Sikora. Le coach âgé de 53 ans a signé un contrat de 2 ans plus une année en option avec le RC Lens. « C’est une grande fierté d’intégrer l’institution RC Lens. Revenir dans cette région, dont j’apprécie les valeurs humaines, a évidemment été un élément important dans mon choix » a indiqué le nouveau coach artésien sur le site officiel du club. Philippe Montanier connaît bien la région pour avoir entraîné à Boulogne (2004-2009) où il fait monter le club du CFA à la Ligue 1 et à Valenciennes (2009-2011). Il a ensuite réussi en Espagne, à la Real Sociedad avant deux expériences ratées à Rennes et Nottingham Forest (2ème division anglais).Depuis, il était entraîneur de l’équipe de France U20. Il va donc prochainement quitter Clairefontaine pour la Gaillette« Nous souhaitions pouvoir nous attacher les services d’un entraîneur expérimenté. Philippe adhère pleinement au nouveau projet du club, ceci a été fondamental dans notre décision », a réagi Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens. Déjà en 2016, il avait failli entraîner les Sang et or qui avaient finalement engagé Alain Casanova.prévu la semaine du 4 juin.