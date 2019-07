RC Lens : Philippe Montanier a répondu à vos questions

RC Lens : Philippe Montanier invité du 19/20 avant la reprise en Ligue 2

Le départ surprenant de Ba était-il un choix extra sportif ? — Benjamin El Quali (@benelka) July 24, 2019

Pensez vous utiliser gomis plutôt en pointe cette année ? — Lucas (@Lucas25651872) July 24, 2019

Des rumeurs annonce medhi tahrat vers un possible départ vers les pays du golf. Pensez-vous qu'il va rester chez nous ? — Lucas (@Lucas25651872) July 24, 2019

Mouaad madri aura-t-il un rôle à joue cette saison ? Comment l'avez-vous senti lors de cette préparation ? — Lucas (@Lucas25651872) July 24, 2019

Pouvez-vous nous parler du départ de Philippe Lambert ? — ⚽ Calzone's League ❤️💛 (@Yann_Dgrs) July 24, 2019

L’effectif est assez conséquent, des départs sont-ils encore à prévoir ? — Aleex. (@AleeeexSmile) July 24, 2019

Comptez vous mettrez le paquet sur un vrai finisseur en 9? Les équipes qui montent ont un buteur a plus de 25 buts. Je pense honnêtement que dans l effectif nous en l avons pas — John Wick (@JohnWic33910028) July 24, 2019

Comment est repartie la hiérarchie des gardiens au RCL est pour mettre Desprez en numéro 3 — Quentiñio (@Kentinlelensois) July 24, 2019

Peux t-on envisager une défense centrale à 3 pour toute la saison ? — Dj04 🍺 (@djostice) July 24, 2019

Allez vous, comme la saison dernière évoluer en 4-2-3-1? — 🍀 (@GaetGK) July 24, 2019

combien de compo cette annee sur 38jrnee? aurons nous enfin une equipe type alligner plus que 2match? — jbecq (@lensois628) July 24, 2019

Les saisons de L2 sont longues et éprouvantes meme pour un groupe de 25. Le salut ne passera-t’il pas en priorité par une attaque performante et travaillée plutôt que le combat et la puissance physique ? — Benjamin El Quali (@benelka) July 24, 2019

Qui sera le capitaine cette saison ? Gillet ? Fortes ? Leca ? Ou Mesloub ? — Aleex. (@AleeeexSmile) July 24, 2019

Philippe Montanier était l'invité du journal de France 3 Nord Pas-de-Calais ce mercredi soir à 3 jours de la reprise du championnat de Ligue 2. Il a parlé de l'objectif Ligue 1 bien sûr mais aussi du mercato en cours et à venir...Avant cela, l'entraîneur du RC Lens a accepté de répondre aux questions des internautes. Nous vous avions sollicité sur Facebook et Twitter. Voici ses réponses.: "Quand on a fait les entretiens indicviduels à la fin de la saison, El Hadji avait envie d'avoir plus de temps de jeu et peut-être une meilleure opportunité. Donc au moment de la reprise, il était vraiment sur le départ, imminent. Je lui ai dit : "Ce n'est pas la peine que tu reprennes avec nous". Mais il s'entraîne au club, on le prépare. Il a émis le souhait d'aller voir ailleurs, on n'a pas fermé la porte."P.M : "Déjà, la saison dernière, il a joué plus dans l'axe que sur le côté. Quand on joue à 3 devant, on aime bien avoir de la variété. Yannick a parfois marqué et a été décisif sur le côté. Il pourra comme les autres évoluer sur le côté ou dans l'axe. Mais pas dans les buts (rires)."P.M : "On a convenu en fin d'année qu'on attendait la CAN. c'est un joueur de 29 ans qui est passé pro à 26-27 ans. Donc on a convenu que s'il y avait une grosse opportunité pour lui sur le marché, on l'étudierait. Il est sur le départ mais il fait partie des joueurs pour lesquels la porte n'est pas fermée s'il le souhaite."France 3 : "C'est plus lui qui cherche un gros contrat que vous, qui cherchez à ce qu'il parte."PM : "Ce n'est pas moi qui ait dit ça mais c'est une bonne interprétation."PM : "La préparation s'est bien passée. il revenait d'une blessure. Il a été un peu embêté pendant la préparation par un problème de cheville. Donc on va voir le niveau auquel il va revenir. Mais forcément s'il est bon et meilleur que les autres, il n'y a pas de raison parce qu'en plus c'est quelqu'un de très attachant. Je pense que la première étape sera de ne plus connaître aucune blessure pour pouvoir être à son niveau."PM : "En fin de saison on s'est posé la question lui et moi, s'il souhaitait continuer. Il avait une volonté pour des raisons personnelles d'arrêter. C'était d'un commun accord."PM : "Oui, il y avait quelques départs programmés, de joueurs qui avaient envie de temps de jeu. On a laissé la porte ouverte. Après, ça dépend des propositions que nous recevons. Là, pour l'instant, l'effectif est trop conséquent. Pour l'entraîneur et les joueurs. Malheureusement, il y en a toujours 11 qui jouent..."PM : "C'est une question qu'on me pose souvent. je réponds toujours "Lequel ?". Parce que ceux qu'on a contactés, que je souhaite avoir, ils ne veulent pas venir à Lens. Ils ont soit des clubs de Ligue 1, ou de niveau européen, à des salaires intouchables pour nous. Les joueurs disent : "Ça ne m'intéresse pas, je veux jouer en Ligue 1". Ils ont dix fois le salaire qu'on peut donner donc voilà... Le vrai finisseur qui met 25 buts, il faut être con pour ne pas vouloir le recruter. Après, c'est entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. On veut le mec qui met 30 buts mais eux, ils ne veulent pas. Après, on peut avoir une bonne surprise comme Gaëtan Charbonnier à Brest. Mais c'est la seule saison où il met 25 buts. Mais la saison d'avant, il en a mis 7, personne ne pouvait prévoir qu'il en mettrait 25."PM : "Jean-Louis Leca est numéro un. Après on a deux numéros 2bis : Vincensini et Desprez. Ils se partageront le banc de touche, et joueront aussi en équipe réserve."PM : "Toute la saison, non. Mais on peut envisager plusieurs systèmes dans la saison".PM : "On peut évoluer dans ce système-là. pendant la préparation, on a aussi évolué en 4-3-3, 3-5-2... Il y a encore d'autres formules qui sont possibles. Souvent, c'est la qualité des joueurs et leur complémentarité qui déterminent le système.".PM : "C'est marrant mais quand on joue à Paris FC, on gagne. Tout le monde était content. Je change la compo à Troyes. On gagne, personne ne me pose la question. Par contre, quand on perd, tout le monde me pose la question. Après on sait que pour monter, il nous faut un effectif conséquent en terme de qualité. Si vous avez un onze de départ et huit ou neuf autres qui ne jouent jamais, ils disent : "Nous on ne vient pas !". C'est un peu comme les chiffres du loto. Il y en a qui vous donnent les chiffres après le tirage, ce n'est pas le plus compliqué (sourire)."PM : "Vous savez à quel niveau notre attaque a fini la saison dernière ? 3ème. Y'a pire. Pour une équipe qui n'est pas offensive, c'est pas mal... Par contre, ce qui est juste, c'est qu'on va essayer d'être plus performants encore. C'est pour ça qu'on a beaucoup recruté. En fait, on se créait beaucoup d'occasions mais on n'était pas assez efficace."PM : "On a plusieurs capitaines. Je vais décider cette semaine qui sera capitaine. Je le dirai aux joueurs en priorité. On a eu plusieurs capitaines pendant la préparation. Walid, Guillaume, Steven... Il y aussi Cahuzac qui a le profil. Jean-Louis Leca... Même si, moi, je trouve que les gardiens sont un peu loin du coeur de jeu. Ce qui est important, c'est que j'ai 4-5 relais sur le terrain, 4-5 capitaines..."