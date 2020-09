RC Lens - PSG : trois nouveaux cas de Covid-19 détectés dans le club parisien

On compte désormais six joueurs infectés dans l'effectif parisien.

Fête à Ibiza

Les derniers tests PCR SarsCoV2 réalisés au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain confirment le résultat de trois nouveaux cas positifs. Ces joueurs suivent le protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 3, 2020

La perspective d'un report du match RC Lens - PSG se fait de plus en plus proche, alors que le club parisien a annoncé jeudi soir que trois nouveaux joueurs de son effectif avaient été testés positifs au Covid-19."Les derniers tests PCR SarsCoV2 réalisés au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain confirment le résultat de trois nouveaux cas positifs", a indiqué le PSG sur Twitter. "Ces joueurs suivent le protocole sanitaire approprié."Mercredi, trois joueurs du PSG avaient déjà été testés positifs (Neymar, Di Maria et Paredes selon L'Equipe ). Cette fois, il s'agirait de Marquinhos, Keylor Navas et Mauro Icardi, qui étaient également en vacances sur l'île espagnole d'Ibiza.Des vacances festives qui font grincer des dents à Lens : le club artésien doit recevoir le PSG le 10 septembre, à la suite d'un premier report à la demande du club de la capitale (pour bénéficier de repos supplémentaire après la Ligue des champions).Or, l'éventualité d'un nouveau report du RC Lens - PSG paraît proche : le protocole sanitaire actuellement mis en place par la Ligue de football professionnel (LFP) prévoit la possibilité de reporter un match à partir de quatre cas positifs au sein d'un club sur huit jours. On en compte désormais six...