RC Lens : qui pour remplacer Eric Sikora ? Votez !

Les entraîneurs pressentis pour remplacer Sikora à la tête du RC Lens



Franck Passi : l'ancien entraîneur de l'OM et du LOSC serait le favori pour obtenir le poste selon l'Equipe. Un contrat de deux ans lui aurait déjà été envoyé.



Elie Baup qui a entraîné de nombreux clubs de Ligue 1 n'est plus sur le bord des terrains depuis 5 ans. Il connaît bien Eric Roy, le directeur sportif du RC Lens.



Fabien Mercadal : Nordiste, ancien entraîneur de l'US Dunkerque, il vient de réussir une belle saison à la tête du Paris Fc mais son président ne veut pas le laisser partir.



Frédéric Hantz : l'entraîneur du FC Metz a une solide expérience en Ligue 1 et Ligue 2 mais il n'a pas réussi à sauver les Messins de la relégation...



? : Vous souhaitez un autre nom ? Les autres entraîneurs pressentis ne vous conviennent pas ?