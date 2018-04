L'avance rattrapée

#RCLHAC (3-1) 45 : BUUUUUUUUUUUUUUUUT pour @kevinfortuneoff qui met un petit ballon piqué au dessus du gardien !!! #rclens pic.twitter.com/ZAWRPAhrVm — Racing club de Lens (@RCLens) April 20, 2018

Les réactions après Lens - Le Havre

Ils étaient pourtant, trois matchs sans défaite, et desremontés à bloc. Mais les joueurs dune sont pas parvenus à faire la différence, vendredi soir, face à l'équipeEmporté par la ferveur du, Mesloubà la 5e minute. Mais très vite, Mateta(12e).Avant la fin de la première mi-temps, le RC Lens repartait au combat et parvenait à marquer(36e), puis un troisième avec(45e).On imagine la pause, tandis que les supporters se réjouissaient de cette belle avance. Mais même à Bollaert,A laminute, Moukoudi marquait un deuxième but pour Le Havre, suivi de, qui rétablissait l'égalité en fin de match (70e).Les hommes d'Eric Sikoraplace du classement de Ligue 2, en attendant le match contre Paris FC, le 30 avril prochain.