Le RC Lens se rassure à Caen

Des chants et un doigt d'honneur

Le RC Lens a remporté son match (0-2) contre Caen ce samedi 21 septembre en Normandie lors de la 8journée le Ligue 2.Sans briller, les rouges et or ont été meilleurs que les Caennais particulièrement en difficulté. À la 30minute de jeu, Jonathan Rivierez marque contre son camp sur un coup-franc lensois. Ce n'est que le début des ennuis pour les Normands. En deuxième période, Simon Banza a peine rentré sur le terrain enfonce le clou et marque le second but. À la 89minute, Anthony Weber fait une passe en retrait au gardien Rémi Riou qui n'était même pas dans son but. Ultime occasion de montrer que Caen est passé à côté de son match.Si le niveau de jeu n'a pas été exceptionnel, l'ambiance en tribunes était survoltée. D'abord avec les chants des Lensois qui ont entonné la délèbre chanson de stade Aux armes, adaptant les paroles à leurs adversaires. Changement d'ambiance ensuite puisqu'en fin de rencontre un supporter Caennais est entré sur la pelouse et a fait un doigt d'honneur à l'entraîneur Rui Almedia pour signifier son mécontentement. Il a été acclamé par une partie des supporters du SM Caen, déçus et frustrés.Avec sa performance, Lens s'impose sans panache mais recole au top 5.