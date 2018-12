VIDÉO. Le RC Lens se relance contre Brest et remonte sur le podium

Le résumé du match Montpellier - RC Lens





, après s'être défait de Brest (2-1) au Stade Bollaert-Delelis mardi soir en 17journée de Ligue 2.L'ouverture du score s'est faite sur un but contre son camp de Yoann Court sur un centre de Yannick Gomis (24'). Les Lensois prennent alors la confiance et enfoncent le clou juste avant le retour aux vestiaires, sur une frappe de Souleymane Diarra (44')En prenant l'ascendant, les Sang et Or perdent un peu de leur verve en seconde période et finissent par encaisser un premier but, signé(85'). Les dix dernières minutes (dont cinq de temps additionnel) ne suffiront pas aux Bretons pour arracher un nul.Une victoire qui fait du bien, après une période de disette, surtout contre un adversaire très bien classé (2) et invaincu depuis douze matchs. "C'était important parce que malgré les vents contaires en ce moment l'équipe n'a jamais rien lâché" confiait l'entraîneur Philippe Montanier après le match, louant une "qui est indispensable pour gagner les matches et qu'on a retrouvé ce soir."