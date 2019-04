Le RC Lens se sépare de son directeur sportif Éric Roy

Communiqué du Racing Club de Lens

▶️ https://t.co/ACqup4o1Zl #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) 10 avril 2019

Le RC Lens a annoncé dans un communiqué se séparer de son directeur sportif Éric Roy, en poste depuis le 30 septembre 2017, confirmant les informations de L'Équipe. "Le Racing Club de Lens confirme qu’Éric Roy devrait quitter très prochainement son poste de Manager Sportif."Les résultats sportifs des Sang et Or (sixièmes après s'être accrochés au podium pendant la majeure partie de la saison) ne serait pas en cause dans cette décision, d'autant plus que le club assure que "cet acte de gestiondepuis son arrivée au Club."Un Plan de sauvegarde de l'emploi est actuellement a été lancé en octobre dernier par le club de Ligue 2.