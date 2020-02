Le RC Lens sombre face au SM Caen

Pluie de cartons

🎙️ Philippe #Montanier : "C'est un moment dur. Depuis le début de l'année, on a perdu en solidité et une certaine qualité collective." #RCLSMC #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) February 22, 2020

Le RC Lens tombe à la 3e place

Ils avaient pourtant ouvert le score. A la 11e minute, Corentin Jean ouvre le score. Servi dans la surface, l'attaquant place un tir en angle fermé entre les jambes du gardien Rémy Riou. La construction des duels auraient laissé espérer de belles suites pour les Nordistes.Mais les footballeurs du RC Lens n'ont pas réussi à déjouer les offensives du 15e de Ligue 2. Le SM Caen profite des erreurs défensives des Sang et Or.Pris de court, Steven Fortes tacle dans la surface à la 21e minute. Radovanovic effectue un second tacle dangereux dans la surface. Les deux penaltys caennais sont transformés. Le match bascule sur deux penalties successifs pour le SM Caen.Au retour des vestiaires, Lens se réveille mais manque de réalisme, à l'image des têtes non cadrées de Steven Fortes (57e) et Simon Banza (62e).Acculés, les Sang et Or se montrent agressifs. Steven Fortes (21e) , Clément Michelin (23e), Simon Banza (45e) et Guillaumr Gillet (58e) écopent d'un carton jaune.Les fautes se succèdent, offrant des occasions au SM Caen. Le défenseur Clément Michelin est expulsé à la suite de deux cartons. Une double peine puisque le RC Lens prend une 3e but, signé Prince Oniangue.Face aux Sang et Or réduits à dix joueurs, le SM Caen en profite pour relancer le compteur à but, seulement deux minutes plus tard. Malik Tchokounté inscrit un dernier but à la 74e.La dernière défaite à Bollaert-Delelis date du 17 août 2019 face au Havre. Le match contre Caen signe donc la deuxième défaite à domicile du RC Lens.Dans le classement hyper dense de la Ligue 2, le RC Lens descend à la 3e place du classement général, à 1 point de l'AC Ajaccio.