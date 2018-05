RC Lens : des supporters appellent au boycott, Bollaert devrait sonner creux vendredi

Un match sans enjeu mais symboliquement important. Vendredi soir, lereçoit Auxerre pour le compte de la dernière journée de Ligue 2. 20 ans presque jour pour jour après le nul face à cette même équipe qui avait permis d'obtenir le titre de champion de France. Une fête avec des anciens est prévue ce soir-là...Fête sans doute gâchée. Les, le groupe de supporters le plus important des Sang et or a annoncé qu'il appelait au boycott de ce match. « Si les joueurs qui défendent nos couleurs sont déjà en vacances, alors, nous aussi. Nous avons ensemble, soutenu notre équipe jusqu’au maintien mais cela ne peut plus durer dans ces conditions. Nous invitons l’ensemble des supporters à boycotter cette rencontre et à rester chez eux », expliquent-ils sur Facebook.



Un autre groupe de supporters, les North Devils a décidé de faire le même appel : « Le maintien étant acquis, comme convenu les North Devils boycotteront la rencontre Lens-Auxerre et appellent le peuple lensois à en faire de même », indique le groupe sur Facebook.





La décision de ces deux groupes de supporters est, selon eux, la suite logique de la fin de saison. La tribune Marek avait vivement protesté contre les joueurs le 13 mars dernier avec des banderoles cinglantes avant d'appeler à une sorte d'union sacrée quelques jours plus tard. "Le Racing Club de Lens est en train de vivre l'une des pires saisons de son histoire (...) notre club est aujourd'hui au bord du gouffre", écrivaient-ils.







Le maintien assuré, certains supporters lensois ont donc choisi de réaffirmer leur mécontentement. Une dernière fois pour cette saison. Le RC lens, 1er budget de Ligue 2, est actuellement 16ème.