RC Lens : les supporters appellent à se mobiliser en masse à Bollaert contre Dijon

#TousEnSangEtOr pour affronter @DFCO_Officiel lors du barrage aller le jeudi 30 mai à 20h45 (⚠️et non 21h comme indiqué précédemment, vos billets sont toujours valables) au stade #BollaertDelelis !

Infos billetterie ▶️ https://t.co/wxkitJCjFS#FierDEtreLensois #RCLDFCO #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) 25 mai 2019

"Rappeler à la France du foot ce qu'est Bollaert"

Avis de marée : une déferlante Sang et Or est sur le point de noyer le Stade Bollaert-Delelis. Les Red Tigers, l'un des groupes de supporters les plus emblématiques du RC Lens, ont lancé un appel à se mobiliser en masse jeudi 30 mai, avant la réception en barrage aller de Dijon."Nos joueurs, exemplaires d'implication et d'envie, nous permettent aujourd'hui de rêver d'un retour en L1" peut-on lire dans un communiqué du groupe. "Ils ont bien mérité que nous donnions tout nous aussi, en retour, pour les en remercier ! Pour les pousser !"Les supporters et supportrices sont donc appelés "à se retrouver, toutes et tous, en Sang et Or près du stade pour accueillir le bus de notre équipe à son arrivée.""Il est inconcevable que ce stade, qui attend ce type de soirées avec ferveur, ne soit pas à la hauteur de cet événement !" appellent les Red Tigers, qui disent vouloir "rappeler à la France du foot ce qu'est Bollaert".Le RC Lens a fait du chemin, en un an. Il avait fallu attendre le printemps pour voir assuré le maintien du club en Ligue 2. Les Red Tigers étaient alors beaucoup plus critiques en n'appelant à soutenir leurs joueurs que jusqu'au maintien, "seulement pour le blason". Les Sang et Or, depuis, l'ont largement redoré.