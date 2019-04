VIDEO. Le RC Lens, tenu en échec à Chateauroux, sort du Top 5

Conférence de presse Châteauroux - RC Lens ( 0-0 ) / 2018-19

Lea enchaîné un troisième match sans victoire en concédant le nul 0-0, lundi àen clôture de la 31e journée de Ligue 2, et sortde la zone des barragistes dans la course à la montée.Les Sang et Or sont désormais 6e, à deux points de Troyes, vainqueur à Valenciennes 1-0 vendredi, et qui occupe la 5e place, synonyme de pré-barrage et de rêves de Ligue 1. Après une défaite chez le Gazélec Ajaccio et un nul contre Le Havre, les Nordistes n'ont pas réussi à se relancer à Châteauroux, une équipe qui leur avait déjà infligé leur première défaite de la saison à Bollaert (1-0), en novembre."Il reste des matches, ce qui compte c’est la place finale, a commenté l'entraîneur lensois Philippe Montanier. C’est une mauvaise opération comptable. A 10, on peut dire que c’est un point mérité alors que nous réalisons plutôt un match plein. Mais il y a toujours cette inefficacité offensive…"Pour ce déplacement dans le Berry,a pourtant fait un choix fort en laissant sur le banc son capitaine, 33 ans, décevant depuis plusieurs matches.L'entraîneur lensois a tenté d'insuffler un vent de fraîcheur et de la vitesse en titularisant les jeunes Thierry Ambrose et Achraf Bencharki. Le premier s'est montré assez entreprenant tandis que le deuxième s'est surtout distingué par son mécontentement au moment de son remplacement avant l'heure de jeu parMalgré les changements dans le onze de départ, les Lensois, comme souvent, se sont montrés dominateurs mais stériles offensivement. Leurs velléités offensives, déjà timides, se sont évanouies quand ils se sont retrouvés à 10 avec l'exclusion deà la 59e minute. Dans la foulée, ils ont failli concéder l'ouverture du score, maisa repoussé la tête à bout portant du jeune Ylyas Chouaref, déjà auteur d'une belle volée en première période.Puis à la 77e, Cheikh Diarra a lui aussi cru ouvrir la marque pour les Castelroussins, mais son but a été annulé pour hors-jeu.