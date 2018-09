Le RC Lens tenu en échec à domicile par le Paris FC

[ VIDEO] Les 21 buts du #MultiLigue2 !

Les réactions après Lens - Paris FC

Le, poursuivant de Metz, venait de gagner face à Niort et Sochaux, mais a été tenu en échec (0-0), au stade Félix-Bollaert, par le Paris FC (7e, 14 pts). C'est la première fois depuis le début de la saison que les Lensois ne parviennent pas à gagner à domicile.Les Sang et or se sont procuré peu d'occasions, une des plus grosses étant une tête de Yannick Gomis sur un corner de Walid Mesloub repoussée par le gardien parisien.« Ce n’est pas un mauvais résultat sans dire qu’il est bon, a réagi. Nous aurions forcément préféré l’emporter mais le Paris FC, hormis un accident à Orléans, est difficile à manier. Chaque point est précieux. On est un peu déçus de ne pas gagner mais nous étions un peu émoussés et un bloc comme ça n’est pas simple à perforer."Les Sang et Or bénéficient toutefois d'un avantage notable dans la course à la première place : ils comptent un match de retard, qu'ils joueront mardi contre Béziers.