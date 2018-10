Le RC Lens s'incline face au Havre

"On savait que ça allait être un match compliqué mais le foot, c'est une éternelle remise en question", constate Walid Mesloub, après le match qui opposait les Lensois à l'équipe du Havre AC.



Le but de Tahrat Mehdi, au début du temps additionnel, sauve l'honneur mais ne suffit pas. Malgré plusieurs occasions et une équipe adverse réduite à 10, les Lensois ne parviennent pas à prendre la main sur une équipe Ciel et Marine très en forme. Le match, disputé sous le soleil normand, s'est soldé par deux buts à un en faveur de l'équipe locale.



L'ambiance est pesante ; les supporters lensois ayant été interdits de déplacement et les fans havrais en grève des encouragements.



Les Havrais dominent le match durant toute la première mi-temps face à un RC Lens qui peine à se projeter vers l'avant. Le bloc défensif des hommes d'Oswald Tanchot fait mouche et ralentit la progression lensoise. La première période s'est terminée par un plat du pied victorieux, d'Harold Moukoudi dans le but de Luca. Le Havrais ouvre le score à la 45ème minute. Des Lensois en supériorité numérique mais au jeu faible

Le début de la deuxième période est marquée par un carton rouge pour Amos Youga,suite à un tacle non maitrisé sur le milieu lensois Ba. Les Sang et Or se retrouvent en supériorité numérique mais les Havrais sont décidément en forme. Après plusieurs occasions manquées de peu, Jean-Pascal Fontaine frappe fort de l'extérieur du pied et inscrit le but du break à la 79ème minute. L'équipe meneuse maintient sa défense jusque dans les dernières minutes du temps additionnel (+4), mais Medhi Tahrat parvient à sauver l'honneur lensois juste avant le coup de sifflet final (90e+2).



Les quatre minutes de temps additionnel ne suffisent pas à rattraper l'écart et le RC Lens concède sa seconde défaite de la saison pour la 12ème journée de Ligue 2. Un match dans la lignée des précédents déplacements lensois en terre havraise : les 10 matchs de Ligue 2 ayant opposés les deux équipes se sont soldées, à 8 reprises, par une défaite des Sang et Or.