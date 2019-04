Le RC Lens tenu en échec par La Havre, la montée s'éloigne ?

RC Lens - Havre AC ( 0-0 ) - Résumé - (RCL - HAC) / 2018-19

Lea manqué lundi l'occasion de se rapprocher du podium de Ligue 2 en faisant match nul face au(0-0) en clôture de la 30e journée. Il devra batailler pour espérer voir la Ligue 1 l'an prochain.Cinquièmes avec 49 points, les Lensois n'auront marqué que quatre points sur leurs quatre derniers matches. C'est certes mieux que Lorient (4e avec un point de plus) qui reste sur trois défaites et un nul, mais c'est largement moins bien que le Paris FC, actuel 3e du classement avec déjà 53 points. Et dans le rétroviseur, Troyes, 6e et premier non-qualifié pour les barrages, n'est derrière qu'à la différence de but.Lundi soir, les opportunités ont comme souvent été au rendez-vous côté Sang et Or. Mais les Havrais, réduits à dix en fin de rencontre, ont tenu le choc grâce à un granddans les buts et une défense héroïque. Le portier normand a notamment été parfait sur le coup franc de(36e), sur le contre de(48e), puis a été aidé par deux sauvetages incroyables de son défenseursur sa ligne en fin de rencontre (84e).