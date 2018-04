Le RC Lens, tenu en échec à Niort, aurait mérité mieux

Niort-RC Lens 2-2

Les réactions après Niort-Lens

L'opération maintien continue et elle n'est toujours pas terminée. Le, en ramenant un point de Niort, grapille mais ne se rassure pas complètement. Les Sang et or ont pourtant mené à deux reprises dans ce match et peuvent donc avoir quelques regrets.Après une première demi-heure dominée mais stérile, les Lensois ouvraient le score par fortuné sur pénalty à la 37ème minute. Avantage vite annulé par Niort qui réplique sur un autre pénalty à la 45ème minute. 1-1 à la mi-temps.Le début de seconde période est à sens unique. Barre transversale, occasions nettes, beaux arrêts du gardien niortais... Avant un but deà la 64ème minute. lens mène 2-1 et croit sans doute avoir le match en main. Faute de concentration : les Niortais égalisent sur l'action suivante.« Je pense qu’on doit gagner ce match, a réagisur le site officiel du club. Repartir avec un point est le minimum ce soir. Je n’ai rien à reprocher aux garçons. Il ne manque que l’efficacité. On ne marque pas assez de buts devant. Mais je suis satisfait du visage de l’équipe depuis 3 matches. Au classement, on aurait pu être plus sereins si on avait pris les 3 points. Ce soir, on a montré le beau visage du RC Lens. C’est positif, mais pas suffisant car on n’a pas accroché la victoire. Il faut continuer comme ça. Ça va payer »Leest désormais 15e de Ligue 2 avec 36 points, 7 points devant Nancy, 18e et barragiste. Le maintien n'est pas loin mais pas encore acquis.