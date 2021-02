Ligue 1 : Nouvelle victoire pour le RC Lens qui atteint la 5e place du classement (2-1)

"Attention au match trop facile !", prévenait cet internaute sur Twitter avant ce match de la 26e journée de Ligue 1, mettant en garde ces Sang-et-Or donnés gagnants avant le match contre les Dijonnais au stade Bollaert-Delelis à Lens.

Depuis deux mois, les joueurs de David Linarès, l'entraîneur du Dijon FCO, accumulent match après match les défaites, s’enfonçant un peu plus dans le classement en Ligue 1. Cette journée printanière allait-elle être différente ? Coup de sifflet. Les premières passes s’enchaînent, une partie des tribunes blanches éblouissent les yeux, et le terrain est quadrillé de zones ensoleillées et ombragées.

“Les 15 premières minutes, on a été gêné par le système mis en place par Dijon, presqu’identique au nôtre”, explique Seko Fofana à la mi-temps, ravi d’avoir donné un autre tempo au match après avoir marqué son premier but (30’) sous les couleurs Sang-et-Or. “Même sans spectateurs, on sait l’importance de ce match”, explique-t-il, constatant qu’après sa frappe, leurs adversaires leur avaient laissé un peu plus d’espace.

🟡🔴46 '⏱️ Lens 1️⃣ Dijon 0️⃣ C' est reparti à Lens ! Objectif: conserver la victoire pour prendre la 5 ème place de Ligue 1. Allez les Sang et Or 💪#RCLDFCO #RCLens — L'Avenir de l'Artois (@avenirartois) February 21, 2021

A la reprise, les équipes semblent à nouveau à égalité. "On a quand même du mal avec les débuts de chaque période", résume cet internaute.

On a quand même du mal avec les débuts de chaque période aujourd'hui #RCLDFCO — Fred Laniak 🇫🇷🌟🌟 (@LanFred60) February 21, 2021

A la 61e minute, un but de NGuya relance le match en égalisant. Mais l'espoir pour les Dijonnais ne dure pas. La douche froide arrive très vite : trois petites minutes plus tard avec un corner de Clauss et un but de Simon Banza, son 4e de la saison, qui vient de rentrer sur le terrain.

(2-1) 64 : BUUUUUUUUUUUUUUUUUUT ! A peine entrée en jeu, @simbnz permet au Racing de prendre l'avantage ! Il reprend un bon coup franc de @Djoninho25 enroulé sur le côté droit.#RCLDFCO #rclens pic.twitter.com/9NuhHBqQqW — Racing Club de Lens (@RCLens) February 21, 2021

Puis l'arbitre vient mettre fin au suspens : à la 74e, Kamara reçoit un carton rouge après avoir marché sur la cheville ou le talon de Gradit. Dijon se retrouve alors à 10 contre 11.

74' : CARTON ROUGE POUR KAMARA ! Par derrière, il a semblé marcher sur la cheville ou le talon de Gradit. 2-1 #RCLDFCO #TeamLens #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) February 21, 2021

S'en suivent de longues minutes où les Dijonnais résistent, dans la douleur, aux offensives lensoises. S'ils évitent un nouveau but, ils ne parviennent pas à égaliser. Après une petite pause de quelques minutes - l'arbitre se claque un muscle - le coup de sifflet final retentit. Le Racing est 5e dans le classement de la Ligue 1, et Dijon FCO se dirige vers la relégation en Ligue 2.

"On a fait beaucoup de fautes de concentration, de fautes techniques, ça complique la tâche pour le maintien en Ligue 1", commente le défenseur dijonnais Wesley Lautoa. Avec un sourire, Simon Banza confirme que "ça n'a pas été un match facile". Lens, qui a maintenant 40 points, regarde-t-il vers l'Europe ? L'attaquant Sang-et-or répond par un sourire : "On est ambitieux. On donne tout sur le terrain, et pour le reste, on verra".