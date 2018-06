RC Lens - VAFC : entraînement, mercato, programme... Comment se passe la reprise ?

L'entraînement

RC Lens : reprise de l'entraînement (saison 2018-2019)

Le programme

29 juin : VAFC – UNFP à 18 h 30 à Valenciennes Dutemple

3 juillet : VAFC – Sannois-Saint-Gratien à 18 h à Grandfresnoy

8 juillet : VAFC – Genk (Bel) à 16 h ou 18 h à Swalgen (Pays-Bas)

11 juillet : VAFC – Charleroi (Bel) à 18 h à Swalgen (Pays-Bas)



Le mercato

Joffrey Cuffaut (défenseur, ex-Nancy)

Hillel Konaté (gardien, ex-Boulogne)

Eden Massouema (milieu, ex-Dijon)

Thomas Vincensini (gardien, ex-Bastia)

Jean-Louis Leca : ses premières impressions

Les coulisses

Le VAFC et le RC Lens ont repris l'entraînement ce lundi. Avec un changement de staff chez les Sang et or autour de Philippe Montanier et une continuité autour de Réginald Ray chez les Rouge et blancs.Reprise "dans la générosité, la solidarité..., selon le nouveau coach lensois. Ce sont des valeurs qui, ici, respirent dans les murs. Il faut à tout prix que les joueurs aient ça..."Vendredi, lepartira en stage au Touquet (du 22 au 27 juin). 2ème stage au Chambon-sur-Lignon entre le 5 au 11 juillet. Puis 5 matchs amicaux : le 27 juin contre Le Touquet (N3), le 4 juillet contre Boulogne (N1), le 11 juillet contre Nîmes (L1), le 18 et le 21 juillet contre des adversaires à déterminer.Du côté du, le programme complet a été publié avec un stage aux Pays-Bas entre le 7 et le 14 juillet.Les deux clubs nordistes de Ligue 2 n'ont pas bouclé leur recutement mais ont déjà enregistré quelques départs et arrivées.Quatre recrues ont participé aux 1ers entraînements au VAFC :"L’objectif cette saison est d’avoir des profils différents pour être capable d’être costaud quelque soit l’adversaire ou la situation", a expliqué à La Voix du Nord Réginald Ray., Fabien Centonze, Arial Mendy et Yannick Gomis sont là. ils ont signé. La quatrième recrue officielle, Jean-Louis Leca, ex-gardien de Bastia, participera aux entraînements à partir de la fin de semaine.Au VAFC, le passage à la DNCG a occupé les esprits ces derniers jours. Finalement, le club valenciennois s'en sort de nouveau avec un encadrement budgétaire et de la masse salariale. Les actionnaires ont procédé à une augmentation de capital à hauteur d’un million d’euros mais cela n'a pas suffi à convaincre la DNCG de lever les sanctions en cours depuis 2 saisons.« La masse salariale est encadrée à la hauteur de ce que nous avons demandé. Nous sommes très contents, on peut continuer à travailler», a commenté dans La Voix du Nord le président Eddy Zdziech Du côté du RC Lens, on a géré ce week-end le départ complet de Gervais Martel. Une page se tourne, nouvelle ère... Avec l'objectif de ne surtour pas revivre la même saison cauchemardesque (7 défaites de suite en début de championnat).