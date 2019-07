Le RC Lens vient à bout du Mans pour son premier match de la saison

© MAXPPP

Le RC Lens a démarré la saison 2019-2020 par une victoire face au fraîchement promu Le Mans FC, au terme d'un match qui avait plutôt mal démarré.La première journée du championnat aurait pu mal tourner pour les Lensois, avec un but encaissé à la 33minute sur une frappe du Bevic Moussiti-Oko (1-0).Au retour des vestiaires, les Sang et Or sont toujours menés mais finissent par se réveiller : Florian Sotoca, l'une de ses recrues du mercato estival , s'est démarqué en signant l'égalisation à la 66minute (1-1). Et c'est Mounir Chouiar qui enfoncera le clou près de 20 minutes plus tard, à la 87minute (1-2).Le Mans, "ancien club de Ligue 1, avec un stade de Ligue 1" selon les mots du coach lensois Philippe Montanier, n'était pas à prendre à la légère.Cette année plus que jamais, le RC Lens vise la remontée et pour cela le technicien a placé la barre très haut en conférence de presse saison . Une première victoire de bonne augure pour la suite ?