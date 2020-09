Le RC Lens renverse Lorient dans un match explosif

Deux buts en trois minutes

(2-3) Une belle semaine pour le Racing qui enchaine avec une seconde victoire face au @FCLorient !#FCLRCL #rclens pic.twitter.com/e6EgAj8g0E — Racing Club de Lens (@RCLens) September 13, 2020

Le RC Lens l'a emporté au bout du suspense, ce dimanche à Lorient pour le 3journée de Ligue 1, sur le score de 2-3. Une belle prouesse, trois jours après leur victoire contre le PSG (certes diminué).La rencontre entre les deux promus a tourné à la bataille féroce dès le premier but des Bretons, signé Adrian Grbic (14minute), d'abord contesté et finalement validé par la VAR. Mais les Lensois se reprennent rapidement, et un pénalty de signé à la 29permet à Gaël Kakuta de marquer (1-1).Quelques minutes plus tard, Facundo Medina renchérit (33minute) et donne l'ascendant aux Sang et Or (1-2). Le RC Lens a renversé la situation en trois minutes et le ton est donné.De retour des vestiaires, les Lensois ne tardent pas à enfoncer le clou sur une frappe d'Ignatius Ganago (63) qui laisse les Lorientais désemparés (1-3). Ces derniers parviendront finalement à revenir (un peu) au score dans le temps additionnel, sur un pénalty de Yoane Wissa (3-2) : les Lensois se retrouvent à dix après le rouge sur Loïc Badé, mais tiennent bon jusqu'au bout du suspense.