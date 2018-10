Les réactions de Christophe Galtier et de Jonathan Bamba après la victoire face à Saint-Etienne

Il faut profiter de l'instant présent.

Après le match de samedi, l'entraîneur Christophe Galtier et Jonathan Bamba sont revenus sur le match et le début de saison du LOSC.

Le week-end dernier, Lille s'imposait 3-0 face à l'Olympique de Marseille, finaliste de l'Europa League la saison dernière, quand le LOSC se battait pour éviter la relégation. Samedi, ce sont les Verts de l'ASSE que s'offraient le club lillois. "Sur ces deux dernières rencontres, évidemment que je suis satisfait du travail de l'équipe, même si on a souffert," résumait Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC à la fin du match.



Le club lillois enregistre 19 points après neuf rencontres, c'est autant qu'au moment de la trêve hivernale l'année dernière. "C'est un scénario inattendu, mais on est une équipe jeune, et l'appétit vient en mangeant."





La réaction de Christophe Galtier

La réaction de Jonathan Bamba

L'attaquant Jonathan Bamba,face à son ancien club affirme, à la fin du match : "Honnêtement, tout va bien."