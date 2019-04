Real Madrid : Zidane “apprécie“ Eden Hazard, ”un joueur fantastique”

Une enveloppe de recrutement de 500 millions ?

"Ce que je peux dire, c'est que c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, comme tout le monde le sait", a déclaré Zidane en conférence de presse à la veille d'un match de Liga contre Eibar. "C'est un joueur qui a joué en France (à Lille, NDLR), que j'ai beaucoup regardé et que je connais personnellement. Mais il n'y a rien de nouveau sur ce que je pense de lui comme joueur: c'est un joueur fantastique", a ajouté le technicien français.Zidane a toutefois refusé de se prononcer surcet été. "Je ne vais pas donner mon avis personnel, on en parlera à la fin de cette saison ou au début de la prochaine", a-t-il dit.Formé au, Eden Hazard, âgé de 28 ans et, n'a pas caché son envie de rejoindre un jour le prestigieux Real Madrid. Mais malgré le risque qu'il parte libre dans un an, les Blues pourraient vouloir le retenir alors qu'ils ont été sanctionnés d'uneRevenu en sauveur le 11 mars sur le banc d'un Real en fin de cycle, Zinédine Zidane a promis "du changement" à l'intersaison, alimentant toutes les rumeurs de transferts. Les médias espagnols ont évoquépour rebâtir l'effectif et Zidane lui-même a donné quelques pistes en disant beaucoup apprécier le milieu françaisConcernant l'effectif actuel, "Zizou" a rejeté l'idée de faire passer un "casting" à ses joueurs lors des derniers matches de Liga, où le Real n'a plus grand-chose à jouer à part assurer sa place en Ligue des champions la saison prochaine. Il a néanmoins souligné ce vendredi n'avoir pris à ce stade aucune décision ferme au sujet des joueurs actuellement dans l'équipe. "Je n'ai rien décidé, il nous reste un mois et demi de compétition", a conclu Zidane.En cas de transfert d'Eden Hazard au Real Madrid,, le Belge ayant évolué avec les Dogues de la saison de ses 15 ans (2005-2006) à celle de ses 21 ans (2011-2012).