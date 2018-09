Réalisez une vidéo sur la déclaration des droits humains : Amnesty international lance un concours de court-métrages

Votre regard sur les droits de l’homme aujourd’hui



Le concept est simple. Il s’agit de réaliser sa propre déclaration dans une vidéo de 70 secondes maximum. Chacun y exprime, raconte, filme, livre son propre regard sur les droits humains. Un regard contemporain, d’aujourd'hui."La déclaration des droits de l'homme est un texte ancien, fondateur mais méconnu" , explique l’un des membre du pôle engagement d'Amnesty international situé à Paris. A travers cette vidéo créative, il s'agit de se re-pencher sur ce texte, de remettre en lumière le contenu, comme réaffirmer les fondements des valeurs internationales des droits de l’homme.

Ces courts-métrages réalisés grâce à une caméra ou un téléphone portable permettront de rappeler que les droits humains qui y figurent ne sont pas des acquis," et aussi ce texte reste d’actualité, moderne et concerne tout le monde, chacun dans son milieu".

Comment procéder ?

Poster votre vidéo sur le site madeclaration.amnesty.fr. avant le 10 décembre.

Avoir plus de 16 ans pour participer.

Un prix sera décerné à la fin de l’année



Pour sélectionner quelle sera la meilleure vidéo, un jury sera présidé par la réalisatrice Maimouna Toucouré ( réalisatrice qui a remporté le césar 2017 du prix court-métrage avec son court "maman(s)"), et attribuera un grand prix et un prix spécial du jury. Le public aussi pourra voter sur le site Internet par des "like".





A vos portables, à vos caméras !