Le recensement 2020 dans les Hauts-de-France commence le 16 janvier

Chaque année, certains habitants des Hauts-de-France sont tirés au sort pour participer à la campagne de recensement organisée par l'Insee. En 2020, elle va débuter dès le 16 janvier pour se terminer le 22 février. Si vous êtes tiré au sort, un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera à votre domicile. Vous pouvez répondre au questionnaire en ligne sur Internet, l'agent vous remettra alors vos identifiants, sinon, la réponse papier est possible .Le questionnaire de l'Insee porte notamment sur l'âge, le niveau d'étude ou encore sur le logement. La législation impose d'y répondre. Les renseignements fornis par les personnes recensées sont protégés par des réègles de confidentialité.Le résultat du recensement est important pour les mairies, car il permet de déterminer les besoins de la population et d'améliorer le service public ainsi que le cadre de vie et la qualité de vie des administrés.