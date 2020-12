Recensement : le Nord et le Pas-de-Calais stagnent, Roubaix dépasse Tourcoing en nombre d'habitants

L'INSEE a dévoilé les chiffres du recensement de 2018. Le Nord et le Pas-de-Calais connaissent une stagnation de leur population, tandis que de nombreuses villes voient leur nombre d'habitants baisser, alors que les naissances restent supérieures aux décès.

L'INSEE a dévoilé les chiffres du recensement de 2018. Le Nord et le Pas-de-Calais comptent à eux deux 4 072 977 habitants, soit 10 000 résidents en plus en cinq ans entre 2013 et 2018.

Et même si les naissances restent supérieues aux décès, le nombre de départs des deux départements ne permet pas de constater ue augmentation de la population.

Les deux départements n'enregistre une hausse que de +0,1%, bien inférieure à la moyenne du pays, qui s'établi à +0,4%. Toutefois, c'est dans le Pas-de-Calais qu'il y a le plus de villes qui perdent de la population.

Le nombre d'habitants dans le Nord augmente légèrement

Le département du Nord a connu une légère hausse avec 2 606 234 habitants, soit 11 000 nouveaux résidents. Mais l'évolution la plus notable se trouve au niveau de Roubaix. La commune a retrouvé sa deuxième place, derrière Lille, des villes les plus peuplées du Nord, avec 98 089 habitants (contre 96 647 en 2018). Tourcoing, qui l'avait détronée en 2018, se retrouve en troisième place avec 97 442 habitants.

Plus globalement, la métropole lilloise continue de voir sa population grimper (1 149 856 habitants). Arras et Valenciennes ont également connu une hausse d'habitants alors qu'une baisse est constatée à Cambrai (-0,2%) et Béthune (-0,2%).

Dans le Pas-de-Calais, moins d'habitants dans certaines villes

Dans le Pas-de-Calais, la population s'est stabilisée avec 1 466 743 habitants. Toutefois, certaines grandes villes ont vu leur nombre de résidents baisser. C'est le cas de Dunkerque, qui a perdu -0,7% de sa population (86 865 habitants).

L'agglomération de Boulogne-sur-Mer, de son côté, a vu une baisse de -0,9% de ses résidents (112 836 habitants). Calais (104.367 habitants) a vu sa population augmenter de 0,2%.