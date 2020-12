Recensement : l'Oise, seul département de Picardie à gagner des habitants

Entre 2013 et 2018, l’Aisne a perdu 0,2 % d’habitants, l'Oise en a gagné 0,3 % et la Somme est restée stable, selon les chiffres du dernier recensement publiés mardi 29 décembre par l'Insee.

La Picardie recensait 1 931 131 habitants au 1er janvier 2018, selon les derniers chiffres de l’Insee publiés mardi 29 décembre.

Le dynamisme n'est pas homogène, l'Oise étant le seul département à gagner des habitants :

l’Aisne comptait 533 316 habitants en janvier 2018 (-0,2 % par rapport à 2013)

l’Oise comprenait 827 153 habitants (+0,3 %)

la Somme comptait 570 662, un chiffre qui reste stable sur la durée

De fortes disparités dans l'Aisne

Hormis quelques petites communes qui bénéficient de la proximité avec le bassin parisien et la métropole rémoise, comme Soissons (+50) et Château-Thierry (+1162), l’Aisne accuse une démographie en décroissance. Laon et Hirson perdent chacune un peu plus de 500 habitants et Saint-Quentin subit même la plus forte baisse de tous les Hauts-de-France (-1842).

Amiens qui rit, Abbeville qui pleure

Dans l’Oise, seul département en croissance, les villes les plus dynamiques sont Nogent-sur-Oise (+ 1545), Creil (+1538) et Beauvais (+ 1353).

Dans la Somme, Amiens, capitale historique, a accueilli entre 2013 et 2018 1192 habitants supplémentaires pour une population totale de 132 699. Abbeville en revanche souffre : la deuxième ville du département a vu partir 984 habitants en cinq ans (-0,8%).

L’activité concentrée autour des grandes métropoles

La tendance est globalement à la baisse en Picardie selon Jean-Christophe Fanouillet, directeur régional de l’Insee Hauts-de-France, qui souligne le grand nombre de villes moyennes dans les départements picards.

Or, "il y a un renforcement de l’activité autour des grandes métropoles. On constate cela autour de la métropole parisienne et le sud de l’Oise, d’Amiens, qui est assez dynamique - et puis évidemment Lille et qui rejaillit sur le bassin minier. Les couples qui travaillent recherchent un logement, où le marché de l’emploi est le plus dynamique ou le plus opportun.”