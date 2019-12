RECETTE DE NOËL. La boule de neige caramel à la Bêtise de Cambrai

Pour le caramel

Pour le crémeux à la Bêtise

Pour la mousse caramel

Puor le crumble noisette

Les bêtise de Cambrai, ou comment une simple erreur est devenu l'une des friandises phare de la gastronomie nordiste... Le chef Pascal Coulon nous livre sa recette de boule de Noël...8 Bêtises de Cambrai180 g de crème liquide6 Bêtises de Cambrai125 g de lait25 g de crème liquide1 jaune d’œuf20 g de sauce15 g de farine1/2 feuille gélatine20 g de beue100 g de sucre semoule210 g de crème liquide3 feuilles de gélatine300 g de crème liquide montée50 g de faine50 g de podure de noisette50 g de sucre cristal50 g e beurre mouFaite fondre les Bêtises de Cambrai à sec dans une casserole, ajouter la crème chaude, mélanger et résever.Dans une casserole, déposer les Bêtises de Cambrai, le lait et la crème, puis faites chauffer à feu moyen le temps que les Bêtises de Cambrai fondent. Mélanger le jaune d’œuf, les sucres et la farine, puis ajouter le liquide chaud et mélanger. Cuire le tout dans la casseole comme une crème pâtissière. Ajouter la gélatine ramolie et le beurre. Dans un moule silicone, poche 10 demi-sphères et placer au congélateur.Faites un caramel brun léger avec le sucre semoule puis ajouter la crème chaude, incorporer la gélatine ramolie et refroidissez le mélange jusqu’a 28°C. Incorporez la crème liquide montée et mélangez délicatement.Dans un moule silicone en fome de boule, Pocher de la mousse caamel, puis insérer une demi sphère de crémeux à la Bêtise de Cambrai, puis un peu de caramel à la Bêtise de Cambrai. Complétez avec un peu de mousse caramel et déposez au congélateur pendant 3 heures avant de les démouler.Mélanger tous les ingédients du crumble dans un batteur, puis le cuire dans un four à 170°C pendant 13 min.Une fois vos boules de neige démoulées, vaporisez un peu de spray velours blanc et résevez au frigo pendant 4 heures.