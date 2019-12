RECETTE DE NOËL. Les endives au jambon revisitées

6 endives

du lard fumé

du fromage

quelques des de jambon fumé

des truffes (option festive)

des herbes de saison

de l'huile de noisette

une cuillère de farine

de la crème

du lait

du jus de citron

un peu d'eau

Endives ou chicons, le légume star des Flandres ( et produit de luxe au Japon ) peut aussi faire partie des fêtes. Nous vous proposons une revisite par le chef Eugène Hobriache, à Cassel.Couper en gros bouts les endivesGarder les têtes pour le décorsCuire les morceaux de lard dans un peu de matière grasseEnlevez-les, puis disposer les morceaux d'endives à l'intérieur de la casseroleAjouter du jus de citron et un peu d'eau, l'objectif est de braiser l'endives.Cuire à feu doux, doucement pour ne pas faire de la purée.Il faut qu'elles soient fondantes en bouche.Faire le croustillant.Mélangez l'huile de noisette avec un cuillère de farine et un peu d'eauCuire une petite crêpe dans une poêle bien chaude.Attention à ne pas se brûler.Une fois que les endives sont bien cuites, les faire rôtir au beurre quelques minutesIl faut qu'elles caramélisent un peuFaire une purée d'endives ... cuire dans l'eau des endives, mixer avec quelques bout de lard et un peu de lait et de crème.Le dressage et y ajouter pour le coté festif quelques herbes de la région et si vous le souhaitez un peu de truffes