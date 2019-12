RECETTE DE NOËL. Le risotto de petit épeautre

150 g de petit épeautre

6 échalotes

50g de fromage fraîchement râpé

750ml de bouillon de volaille

de la crème fraîche

du beurre

C'est une céréale méconnue : l'engrain, ou petit épeautre, n'est pas seulement cultivé en Provence. On en trouve également dans les Flandres, et le chef Florent Ladeyn propose sa propre recette de risotto...Dans une casserole faire revenir le beurre et les échalotes.Une fois qu'elles que les échalotes sont blanches, qu'elles ont bien sué ajoutez le petit épeautre.Mouillez avec le bouillon en procédant comme un risotto classique : ajoutez louche par louche le bouillon, en attendant l’évaporation des liquides avant chaque incorporation. Cette étape dure une trentaine de minutes (la cuisson est plus longue que pour le riz).En fin de cuisson du risotto de petit épeautre, liez avec le parmesan, et la crème.Dans vos assiettes de service, disposez un lit de risotto, parsemez de fromage fraîchement râpé, ajoutez quelques herbes de la régionDéguster avec une bonne bière locale.