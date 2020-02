La recette des Brownies au chocolat, aux fruits secs et à la rose en vidéo

RECETTE de Saint-Valentin. Brownies au chocolat, aux fruits secs et à la rose

Les ingrédients de la recette

100 gr de sucre fin

4 œufs

125 gr chocolat noir

220 gr de beurre

80 gr de farine

15 gr de cacao

150 gr de cassonade

75 gr de fruits secs (noix, noisettes, amandes et noix de décan)

Roses séchées

3 cl de sirop de roses

250 gr de crème liquide



1 poche de pâtissier avec douille



et une pincée d'amour ;-)

Les grandes étapes de la recette

Séparer les jaunes des blancs de 4 œufs.

Monter les blancs en neige.

Blanchir les jaunes d’œufs avec 100 gr de sucre fin.

Faire fondre, au bain marie, 220 gr de beurre et 125 gr de chocolat noir.

Incorporer les jaunes d’œufs blanchis au chocolat fondu.



► Deuxième étape



► Ajouter 150 gr de cassonade, 80 gr de farine et 15 gr de cacao.

Mélanger

Incorporer, en deux fois, les blancs montés en neige et mélanger.

Ajouter les fruits secs concassés légèrement à la main ainsi que quelques pétales de roses séchées écrasées à la main également.

Mélanger.



► Troisième étape

► Déposer la préparation dans un grand moule ou dans plusieurs petits moules.

Passer au four 20 minutes à 180°

Fouetter 250 gr crème liquide et ajouter 3 cl de sirop de roses.

Ajouter quelques pétales de roses séchées, écrasées à la main.

Mélanger.

Verser la chantilly à la rose dans une poche de pâtisserie avec douille pour décorer ensuite les Brownies.

Bon appétit et Bonne Saint Valentin !!!

Les brownies c'est quoi ? Des petits gâteaux rectangulaires ou carrés, au chocolat fondant, garnis de noix et le plus souvent de noix de pécan.Benjamin Bajeux revisite la recette à l'occasion de la Saint Valentin et vous propose un brownie aux fruits secs et à la rose en forme de coeur évidemment !