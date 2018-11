METEO. Record de température battu ce mardi : jamais il n'avait fait aussi chaud en novembre !

Et ça va durer, cette douceur ?

. C'est la température enregistrée à lace mardi à. Un record. Du jamais vu en novembre. Le précédent record,, datait du 12 novembre 1995 et avait été égalé le 7 novembre 2015 !A comparer aux. Le grand écart !Ce record de température intervient après un été record lui aussi et un début d'automne particulièrement chaud et sec.A noter que parallèlement, la préfecture maritime appelle à la prudence ce mardi sur la côte, en raison des vents violents.Non. Dès ce mercredi, les températures vont revenir dans les normales de saison. Autour de 13-14°C dans l'après-midi, avec de la pluie. retour d'un temps sec mais plus frais en fin de semaine.