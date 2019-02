Record de température : jamais il n'a fait aussi chaud un 16 février à Lille

Et ça va durer, cette douceur ?

. C'est la température enregistrée à la station dece samedi vers 15h. Un record. Du jamais vu un 16 février depuis que cette station météo existe. Le précédent record,, datait du 16 février 1949. A comparer aux -9,1°C de 1985. Le grand écart !Même constat à la station de Cambrai : 13,3°C relevés à 16h (contre 12°C en 1998 et 2017).A noter que les records journaliers sont symboliques et anecdotiques (même s'ils montrent que les températures moyennes ont tendance à s'élever). Ils ne sont pas significatifs pour les météorologues. Ils préfèrent regarder par exemple la température record pour un mois complet ou une période de 3-4 jours. Lepour un mois de février est de 18,9°C (enregistré le 28 février 1960).Oui, selon, il va faire encoire très beau dans les prochains jours. Et les maximales tourneront toujours autour de 12-13°C. Mais le temps sera plus nuageux et parfois humide à partir de lundi soir.