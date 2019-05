Des records de froid pour un mois de mai battus dans les Hauts-de-France

Records de froid pour un mois de mai ont été battus grâce à un ciel nocturne souvent bien dégagé et à un vent plus faible que la veille dans une masse d'air restant froide suite au flux de nord du #WE. T°C la + basse en plaine ce lundi : -3.8°C à Romorantin (41) et à Lépaud (23) pic.twitter.com/S0WoTYWK1w — Météo-France (@meteofrance) 6 mai 2019



Records mensuels

De nombreux records de froid observés pour un mois de mai, dont certains vieux de 50 ans, ont été battus en France ce week-end et lundi. "Une masse d'air polaire en provenance directe de l'Arctique" s'est abattue ce week-end sur la France, donnant lieu à "de petites gelées (...) jusqu'en plaine,jusqu'aux pieds des Pyrénées, souvent de l'ordre de 0 à -2°C, localement -3°C", a indiqué un porte-parole de Météo-France.Parmi les records les plus anciens qui sont tombés figurent les températures enregistrées à Beauvais, dans l'Oise, qui fait des relevés depuis 1944 et bat, avec -2,4°C, son record de mai 1957."C'est assez rare pour un mois de mai. On est plutôt à battre des records de fortes températures avec des températures qui augmentent d'années en années (...) mais les records de minimales, c'est beaucoup moins courant", a-t-il noté.Valenciennes (Nord) a également connu un lundi des plus froids pour mai. La température y est descendue à -1,1°C. On a même enregistré -1,9°C à Hestrud, près de Solre-le-Château (Nord).A Lille, le record mensuel (-2,3°C en 1967), n'est pas tombé. A Amiens, la température n'est pas tombée en-dessous de zéro.