Record de chaleur au Touquet

Ce sont des records journaliers, de date à date, qui ont été battus ce jeudi dans la région. Il a par exemple fait 23,4°C à 13h au Touquet. Soit plus de 3 degrés de plus que le précédent record pour un 19 avril. Il datait de 1976.Même record battu à. 26,3°c à 17h ce jeudi. 24,7°C le 19 avril 2011. Mais aussi à: 22°C en 1976 et 1988 contre 26,1°C à 17h.Des "records" à lire avec un peu de distance. Les météorologues considèrent souvent que les records de date à date n'ont pas une grande valeur. Eux préfèrent les moyennes hebdomadaires ou mensuels.Rappelons que la chaleur va rester sur les Hauts-de-France jusque dimanche au moins, selon Météo France . D'autres records pourraient donc être battus.