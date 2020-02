Détenu près de Lens, Redoine Faïd entame une grève de la faim pour demander à changer de prison

Condamné à 18 ans de prison en 2017

Une semaine avant de comparaître devant la justice, Redoine Faïd a décidé de débuter une grève de la faim et de la soif. Le braqueur multi-récidiviste creillois, actuellement incarcéré en cellule d'isolement au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) près de Lens, souhaite ainsi demander à changer de prison pour se trouver au plus près du lieu de son procès en appel, qui se déroulera à Saint-Omer.La prison de Vendin-le-Veil se situe à près d'une heure de route de la sous-préfecture du Pas-de-Calais - soit deux heures de route par jour de procès - et plusieurs prisons plus proches, dont celles de Longueville et Béthune, pourraient lui éviter ce trajet quotidien. Son vœu, tout à fait conforme à la loi, sera étudié par la Justice, frileuse à l'idée de déplacer le détenu le plus surveillé de France.Redoine Faïd comparaîtra devant la justice à partir du 27 février pour l'attaque d'un fourgon blindé entre Douai et Arras en 2011. Condamné à 18 ans de réclusion criminelle en première instance à Douai en 2017, le Creillois avait fait appel de la décision de justice, niant toute implication dans cet événement.Redoine Faïd, auteur de deux évasions spectaculaires à Sequedin (Nord) aux explosifs en 2013 et au Réau (Pas-de-Calais) en hélicoptère en 2018, a de même été condamné en appel en 2018 à 25 ans de réclusion criminelle pour avoir organisé le braquage avorté de Villers-sur-Marne en 2010, attaque à main armée qui avait coûté la vie à une jeune policière.