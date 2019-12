Réforme des retraites : Auchan Englos à son tour touché par des coupures délectricité

En pleine période de Noël

Les coupures d'électricité se multiplient Ce type d'actes, certains déjà revendiqués par la CGT, se multiplient depuis la semaine dernière et la montée de la contestation. Ils ne sont pas une première

en France, et ont déjà émaillé plusieurs conflits sociaux dans le passé, en 1995 ou encore 2009. Ces derniers jours, Auchan Boulogne-sur-mer, Promenade de Flandre à Neuville-en-Ferrain et Carrefour Coquelles ont notamment été touchés par ces coupures.



Des agents techniques d'Enedis ont coupé l'électricité sur l'ensemble de la zone commerciale Auchan d'Englos, dans la périphérie ouest de Lille, a indiqué Enedis. Cette coupure, qui a eu lieu entre 11H00 et 12H00, a contraint plusieurs commerces à fermer leurs portes et évacuer les clients."Nous condamnons ces actions qui ne reflètent pas nos valeurs de service et nous allons déposer plainte", a indiqué le service de communication d'Enedis. Selon un commerçant, le centre commercial a soudainement été plongé dans le noir."On trouve cela malheureux car ils se trompent de cible! Qu'ils aillent bloquer la MEL (siège de la métropole européenne de Lille, NDLR) ou la mairie, mais pas les commerçants qui payent leurs factures", a déploré ce bijoutier, s'alarmant d'"un manque de chiffre d'affaires en pleine période de Noël".Auchan a indiqué ne pas avoir subi de conséquences grâce au recours à un groupe électrogène.