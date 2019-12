Réforme des retraites : un TER sur 10 samedi 7 décembre et 2 sur 10 dimanche 8 décembre dans les Hauts-de-France

📍Face aux perturbations liées à la grève, des mesures commerciales sont déjà mises en place pour la période du 5 au 9 décembre

Après un TER sur 100 jeudi 5 décembre , jour de l'appel à la grève, et un TER sur 10 le lendemain , la SNCF annonce dans les Hauts-de-France un trafic à nouveau fortement perturbé le week-end des 7 et 8 décembre.Pour le samedi 7 décembre, la SNCF prévoit un TER sur 10. 68 TER circurleront. 43 cars de substitution sont prévus. Il faudra compter seulement un TGV sur 6 en direction et en provenance de Lille. Sur les lignes internationales, un Eurostar sur 2 et 2 Thalys sur 3 circuleront.Dimanche 8 décembre, 2 TER sur 10 sont annoncés, soit 72 trains. 38 cars de substitutions seront mis en place. Un TGV sur 4 et 3 Eurostar sur 5 concernant les Thalys, 2 Thalys sur 3 circuleront.AMIENS – PARIS : samedi 3 aller-retour/dimanche 2 aller-retourBEAUVAIS – PARIS : samedi 2 aller-retour/dimanche 2 aller-retourST QUENTIN – PARIS : samedi 2 aller-retour/dimanche 2 aller-retourCREIL – PARIS : samedi 2 aller-retour/dimanche 2 aller-retourLAON – PARIS : samedi 2 aller-retour/dimanche 2 aller-retour26 cars sont mis en circulation samedi et 18 dimanche sur les lignes desservant ce territoire.Lundi, la SNCF prévoit un trafic encore une fois fortement perturbé.Les échanges et les remboursements seront facilités.Pour les TER, les mesures d’échange et de remboursement s'appliquent à tous les billets TER (papier ou digitaux) pour les voyages prévus du mercredi 4 décembre 12h, au lundi 9 décembre inclus. Plus de détails sur ter.sncf.com/hauts-de-france Pour les TGV Inoui et Ouigo, l’échange et le remboursement s’effectuent en gares, boutiques, agences de voyage, aux bornes libre-service, sur le site et sur l’appli OUI.sncf avant le départ sans frais ni surcoût, y compris pour les billets non échangeables/non remboursables.