La région Hauts-de-France en alerte pollution

Le niveau d'alerte sur persistance pour les #particules est prévu aujourd'hui et demain @departement59 , @pasdecalais62, @CD_oise et @Somme_fr. L'Aisne n'est pas concerné aujourd'hui, mais devrait atteindre le niveau d'information et recommandation demain https://t.co/ksOevLWXIM pic.twitter.com/CX7u0tOanR — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) 21 février 2019

Les recommandations

Durant deux jours, jeudi et vendredi, la région Hauts-de-France est concernée par un épisode de pollution atmosphérique.Le niveau d'alerte sur persistance pour poussière en suspension devrait être atteint dans quatre départements : le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Oise. Le département de l'Aisne sera également concerné ce vendredi."Cet épisode de pollution s'explique par des émissions en particules en suspension auxquelles pourraient s'ajouter des imports extérieurs de pollution, et par de mauvaises conditions de dispersion liées à la situation anticyclonique", explique Atmo Hauts-de-France.La préfecture recommande ce lundi d'utiliser les moyens de transport les moyens polluants ou à défaut de réduire la vitesse de circulation. Les acteurs économiques sont également invités à réduire les émissions de polluants.L'ARS, elle, recommande aux personnes sensibles et vulnérables d'éviter les activités physiques et sportives et de ne pas se déplacer sur les grands axes routiers.