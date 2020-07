La région Hauts-de-France n'est plus la 3ème région de France en nombre d'habitants

Pourquoi cette baisse ?

© INSEE

la population des Hauts-de-France reste la plus jeune de France de province (39,8 ans contre 41,4 ans en France métropolitaine).

l'espérance de vie est la plus faible de la France métropolitaine avec 77,5 ans pour les hommes et 83,8 ans pour les femmes (contre 79,8 et 85,7 en France métropolitaine).

Les Hauts-de-France toujours sous la barre symbolique des 6 millions d'habitants. Les derniers chiffres publiés par l'INSEE montrent une diminution du nombre d'habitants dans la région. Au 1er janvier 2020, les Hauts-de-France comptent 5 962 700 habitants.La courbe ci-dessous montre l'évolution de la population depuis une quinzaine d'années. La barre des 6 millions avait été franchie pour la première fois en 2015. La population a diminué en un an (2019-2020) de 14 800 habitants (- 0,2 %)Résultat de cette légère baisse du nombre d'habitants dans les Hauts-de-France : la région perd une place dans le "classement" des régions et devient 4ème derrière Ile-de-France (12 millions d'habitants), Auvergne-Rhône-Alpes (8 millions) et Nouvelle Aquitaine (6 millions).Rien de très inquiétant : il y a 3 ans, l'INSEE avait indiqué dans ses prévisions démographique que la population de la région devrait croître de 4,3 % dans une trentaine d’années pour arriver à 6,2 millions d’habitants en 2050.Historiquement, les naissances ont toujours été plus nombreuses dans les Hauts-de-France qu'ailleurs en France. Mais cette réalité s'estompe au fil des années et revient dans la moyenne nationale. "Entre 2014 et 2019, leur nombre a diminué de 16 % dans la région, passant de 80 000 à 67 000, explique l'insititut national de la statistique. Deux facteurs expliquent la chute des naissances. La fécondité historiquement élevée dans la région est aujourd'hui proche de la moyenne nationale. En 2019, l'indice conjoncturel de fécondité est égal à 1,87 enfant par femme. Le nombre de femmes en âge de procréer a par ailleurs diminué de 90 000 en 10 ans." Moins de naissances et un déficit migratoire (différence entre les départs et les arrivées dans la région) toujours aussi élevé = une baisse de la population.L'INSEE rappelle par ailleurs deux indicateurs qui sont des marqueurs forts de la région :