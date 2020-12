Régionales 2021 : Ugo Bernalicis et Evelyne Becker désignés candidats La France insoumise dans les Hauts-de-France

Le député du Nord Ugo Bernalicis et la conseillère municipale d'Amiens Evelyne Becker seront les candidats de La France insoumise pour l'élection régionale de 2021 en Hauts-de-France. Les chefs de file ont été sélectionnés par le comité le 30 novembre, sur proposition des équipes régionales.

Le parti La France insoumise a officiellement investi ses candidats pour les élections régionales de 2021. Pour la région Hauts-de-France, le comité électoral des Insoumis a désigné ce 30 novembre le jeune député du Nord Ugo Bernalicis et Evelyne Becker, conseillère municipale à Amiens pour les représenter lors du scrutin.Âgé de 31 ans, le premier, élu en 2017 dans la 2circonscription du Nord (Lille-est), a fait des questions de justice sa spécialité. Toujours à l'Assemblée nationale, il est membre de la comission permanente "lois constitutionnelles, législation et administration générale de la République".Ancienne déléguée syndicale CGT à Goodyear, Evelyne Becker (59 ans) était colistière de Julien Pradat sur la liste d'union de la gauche Amiens c'l'tien aux dernières élections municipales de juin 2020. Elle siège depuis au conseil municipal et au conseil métropolitain.Les élections régionales devaient initialement se tenir en mars 2021, mais une demande de report du calendrier électoral a été déposée par Jean-Louis Debré à l'attention du gouvernement. Le scrutin pourrait probablement se tenir en juin 2021.