Régionales 2021 : Xavier Bertrand ne sollicitera “aucun soutien ou investiture”

VIDEO ▶️ Engie, Brexit, municipales, sécurité... le "8h30 franceinfo" de Xavier Bertrand

Soutien à Darmanin pour les municipales

"Je le dis très clairement: l'an prochain pour les élections régionales, je ne demanderai, je ne solliciterai le soutien et l'investiture d'aucun parti politique", a fait savoir l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy sur franceinfo "J'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont restés dans les formations politiques, mais un élu se doit d'être libre et vous savez pourquoi vous êtes libre ? Parce que vous n'êtes gênés en rien ni personne pour être le porte-parole des gens", a-t-il argumenté."Si vous n'avez pas la liberté d'expression et d'action, ça sert à rien de faire de la politique parce que si vous voulez vraiment être le porte-parole des gens et les défendre, vous avez intérêt à être libre", a-t-il insisté.Pour les municipales, Xavier Bertrand sera "candidat à Saint-Quentin sur la liste de Frédérique Macarez", la maire sortante qui n'a demandé, elle aussi, "ni soutien, ni investiture". Il a été lui-même maire de Saint-Quentin de 2010 à 2016, avant de prendre la tête du Conseil régional en janvier 2016.Le président des Hauts-de-France a aussi apporté son soutien à "son ami" le ministre de l'Action publique Gérald Darmanin, qui "a été un très bon maire de Tourcoing" et qui fera encore "un très très bon élu".