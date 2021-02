Régionales dans les Hauts-de-France : sans surprise, Laurent Pietraszewski conduira la liste LREM

Au terme d’un (faux) suspens, le secrétaire d’état en charge des retraites et de la santé au travail Laurent Pietraszewski a été nommé Chef de file LREM pour les prochaines élections régionales dans les Hauts-de-France. Il est crédité de 9% des voix dans les sondages.

Le Nordiste Laurent Pietraszewski, actuel secrétaire d'État en charge des retraites et de la santé au travail. • © MARTIN BUREAU / AFP

Il s’était publiquement porté candidat pour conduire la liste LREM aux prochaines élections régionales dans les Hauts-de-France. C’est désormais officiel : Laurent Pietraszewski a été désigné par le bureau exécutif de LREM.

Félicitations à @pietraszewski_l pour sa nomination comme chef de file @enmarchefr en @hautsdefrance. Merci également à @DipompeoChrist qui anime notre projet et continuera à avoir une place centrale dans le processus. Ensemble, #NousRéussirons à transformer notre région ! pic.twitter.com/lfjVaHy1SC — Vincent Durand 🇫🇷🇪🇺 (@vindurand) February 8, 2021

"C’est un homme engagé issu de la société civile et acteur du plan de Relance qui sera en charge de porter notre projet auprès des habitants de la région", se félicite dans un communiqué la branche régionale de LREM.

Actuellement secrétaire d’État auprès de la ministre du Travail chargé des retraites et de la santé au travail, l’ex DRH du groupe Auchan fera notamment face au président sortant, Xavier Bertrand, qui ne cache plus ses ambitions présidentielles et semble favori pour les élections régionales de juin prochain.

Un duel qui sera scruté de près par les observateurs politiques, alors que l’actuel président de région espère affronter Emmanuel Macron en 2022.

Crédité de 9% dans les sondages

D'après un sondage IFOP datant de novembre 2020, le désormais candidat LREM est crédité de 9%des voix au premier tour des élections régionales. Laurent Pietraszewski devra, dans les prochaines semaines, réussir à rassembler dans la région, notamment les élus du Modem faisant actuellement partie de la majorité d’un certain… Xavier Bertrand.

Le "Monsieur Retraites" du gouvernement a donc été préféré au député nordiste Christophe Di Pompéo, lui aussi officiellement candidat pour porter les couleurs LREM lors des prochaines élections régionales dans les Hauts-de-France. Néanmoins, celui-ci "occupera un rôle central auprès du Chef de file" dans cette campagne, indique le bureau régional de LREM.