Régionales : Karima Delli et Damien Carême ont été désignés chefs de file EELV dans les Hauts-de-France

LFI et le PCF ont déjà désigné leurs chefs de file

Karima Delli et Damien Carême ont signé une tribune dans Libération pour appeler à un rassemblement de la gauche dans les Hauts-de-France

Un homme et une femme. Les adhérents d’Europe Ecologie Les Verts dans les Hauts-de-France ont choisi unKarima Delli et Damien Carême ont été désignés chefs de file au terme d’une consultation interne, avant qu’une "commission électorale nationale choisis(se) qui de Karima Delli ou Damien Carême sera tête de liste lors du prochain scrutin régional", explique le parti EELV dans un communiqué.Au-delà de la désignation de Karima Delli et Damien Carême, tous deux eurodéputés, cette annonce s’inscrit dans un contexte plus large à gauche :Les différents leaders politiques ont tous émis un souhait : l’union de la gauche pour les régionales afin de renverser le président de la région Xavier Bertrand. "Face à la politique régressive portée par Xavier Bertrand d’une part, et à la menace de l’extrême-droite d’autre part, les habitant·e·s des Hauts-de-France auront la possibilité de choisir l’espoir d’une alternative écologiste et sociale", écrit le communiqué d'EELV.pour appeler à un rassemblement de la gauche dans les Hauts-de-France aux élections régionales.