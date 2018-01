Regroupement dans une coopérative de 3.500 propriétaires forestiers du nord de la France

Ce nouvel ensemble, qui regroupe la coopérative forestière Nord Seine Forêt (NSF) et la coopérative forestière d'Amiens et d'Arras (CF2A), représente environ 160.000 mètres cube de bois commercialisé par an, originaire principalement de Normandie, Picardie et Ile-de-France, indique le groupe dans un communiqué.



Cet ensemble, dont le siège est à Amiens, a vocation à vendre de la matière première sur les marchés régionaux, nationaux, européens et internationaux, avec une priorité pour les scieurs français. Regroupant des propriétaires de forêts allant de toutes petites surfaces jusque 300 hectares, la coopérative entend accompagner ses adhérents de la plantation jusqu'à l'exploitation des bois, selon leurs besoins, au travers de différentes opérations: reboisement, travaux d'entretien, estimation forestière, martelage des arbres à exploiter, etc.