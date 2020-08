Relations post-Brexit : l'attitude de Londres est "intransigeante et irréaliste" pour Jean-Yves Le Drian

Conditions de concurrence et pêche

Les négociations entre l'UE et le Royaume-Uni sur leur future relation après le Brexit sont bloquées du fait de l'instransigeance et l'irréalisme de Londres, a dénoncé ce lundi 31 août le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.Les "négociations n'avancent pas en raison de l'attitude intransigeante et pour tout dire irrélaliste du Royaume-Uni", a déploré le ministre lors d'un discours devant les ambassadeurs de France en Europe, aux côtés de son homologue allemand Heiko Maas.Les discussions entre Londres et Bruxelles sont au point mort depuis plusieurs mois, alors que la fin de l'année approche. À la date du 31 décembre, si aucun accord n'est trouvé sur leurs relations futures, la sortie effective du Royaume-Uni se fera par un "Brexit dur". Tous les deux se rejettent la faute sur l'absence de progrès dans les discussions Depuis le départ, les négociations butent surtout sur les conditions de concurrence (normes sociales, environnementales, fiscales et aides de l'État) ainsi que sur le dossier de la pêche, qui inquiète beaucoup le secteur à Boulogne-sur-Mer.Un échec à trouver un compromis aurait des conséquences potentiellement désastreuses pour des économies déjà frappées de plein fouet par la pandémie de Covid-19.