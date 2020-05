Renault : Espace, Scenic et Talisman... La production de ces modèles fabriqués à Douai pourrait s'arrêter

Renault en difficulté ?



L'Espace et le Scenic n'ont plus la cote



L'avenir n'est pas si inquiétant

Dans quelques jours, Renault devrait annoncer une purge de ses modèles et arrêter la production de certaines lignes emblématiques, selon Les Echos (Reuters). Ainsi, la Mégane, le Scenic, l'Espace mais aussi le Talisman et le Koleos pourraient disparaître du catalogue du constructeur automobile français.Le Koleos est fabriqué en Asie, la Mégane en Espagne. Les autres modèles eux sont bien produits en France, à Douai. Après de mauvais résultats en 2019 , Renault veut réduire ses coûts fixes de 20% "sans tabou", selon Clotilde Delbos, la présidente par intérim. La marque au losange prévoit de faire 2 milliards d'euros d'économie d'ici 2022.Cette semaine, Renault a aussi créé la polémique lorsque Le canard enchaîné a révélé que le groupe français prévoyait de fermer quatre sites de production en France, malgré un prêt garanti par l'état de 5 milliards d'euros. Les usines en question ne se situent dans le Nord Pas-de-Calais.Depuis 1984, l'Espace a par exemple été écoulé à 1,3 milliard d'exemplaires. "Mais sa cinquième génération, lancée en 2015, est à la peine face à la concurrence des SUV aux lignes plus agressives, et ses ventes ont chuté l'an dernier de 21 % à seulement 10 000 unités", soulignent nos confrères des Echos.Les ventes de Scenic ont aussi chuté.Le site de Douai, qui emploie plus de 3 000 personnes, ne sera pas forcément en danger si ces modèles s'arrêtent. L'entreprise explique elle-même que l'usine "prépare sa transformation pour fabriquer les futurs véhicules électriques du Groupe Renault".Les Echos complètent que l'usine produira à la place la version Renault du SUV électrique Ariya de son partenaire Nissan.