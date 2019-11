À la rencontre d'Alexis Blin, l'atout discret de l'Amiens SC

Il est bien moins connu que Régis Gurtner ou Gaël Kakuta, et pourtant... en une saison, il est devenu un atout pour l'Amiens SC.À tout juste 23 ans, Alexis Blin met son expérience (plus de 100 matches de ligue 1 au compteur) au profit du collectif en toute discrétion. C'est d'ailleurs à lui que l'on doit la victoire contre Angers en 16ème de finale de coupe de la Ligue. Belle performance : entré en jeu à 10 minutes du terme, il marque in extremis et qualifie son équipe.Sous ses airs de gendre idéal, le jeune homme incarne les valeurs prônées par l'Amiens SC depuis longtemps. Et ça, l'entraîneur l'a bien compris. "Il résume bien ce que doit être un footballeur : être quelqu'un de sympa à l'extérieur, et sur le terrain devenir un lion." Luka Elsner le qualifie même de "joueur modèle", "comme tous les entraîneurs rêvent d'avoir."Tristan Baudenaille-Pessotto et Jean-Louis Croci l'ont rencontré.