Rendez-vous aux jardins : plus de 90 parcs et jardins ouvrent leurs portes aux visiteurs dans les Hauts-de-France

Jardins de La Muette, parc arboretum du manoir aux loups, domaine du château de Rambures. Cette année, plus de 90 parcs et jardins des Hauts-de-France accueilleront le public les 5 et 6 juins pour la 18ème édition des Rendez-vous aux jardins organisés par le ministère de la culture.

Créé en 2003, les Rendez-vous aux jardins sont devenus un événement incontournable pour les amateurs de parcs et jardins en France, un évènement exporté depuis 4 ans dans toute l’Europe. Pour sa 18 ème édition, la manifestation se déclinera autour du thème de la transmission des savoirs. Dans les Hauts-de-France, 90 lieux, publics ou privés, sont ouverts pour l'occasion.

Vous pourrez rencontrer dans les jardins participant à l’opération les acteurs passionnés que sont les jardiniers, les paysagistes, les botaniste et même un chef cuisinier… à Bailleul.

Soupe aux pissenlis dans le Nord

"Nous accueillerons dimanche matin, Florent Ladeyn, le chef cuisinier bien connu, annonce Clémence Henderyckx, chargée de communication au Conservatoire botanique national de Bailleul dans le Nord. Pas de préparation culinaire, pandémie oblige, mais les visiteurs pourront discuter avec lui consommation responsable. Avec quelques recettes proposées à partir de plantes sauvages comestibles. Comme le pissenlit ou les orties avec lesquels vous pouvez faire la soupe par exemple." Pour participer à l’événement, réserver est obligatoire sur le site du conservatoire, 1800 personnes ont d’ores et déjà réserver leurs créneaux.

Collection de tomades dans l'Oise

Dans l'Oise, direction Le Fayel et son château dont le parc a été créé avec le concours de Le Nôtre, célèbre paysagiste de Versailles. Vous y découvrirez des jardins à la française et un potager datant du XVIIIème siècle. Vous pourrez faire ensuite route vers le jardin du brûlé à Herchies, toujours dans l'Oise. N'hésitez pas à poser des questions à son propriétaire sur les cascades qu'il a lui-même créées, les ruisseaux implantés de nénuphars, sur son verger vignoble et son potager de légumes anciens et de toute une collection de tomates, sans oublier les buis de plus de 300 ans.

Apprendre à palisser dans le Pas-de-Calais

Plus au nord, dans le Pas-de-Calais, le château d’Esquelbecq rouvrira ses portes cette année à l’occasion de l’évènement. Son propriétaire, Johan Tamer vous laissera déambuler dans l’immense jardin à la flamande de son château et vous initiera au palissage des arbres fruitiers : «palisser, c’est contraindre les branches d’un arbre pour les diriger, explique le propriétaire des lieux. On donne des formes aux arbres pour optimiser leur rendement dans un espace plus ou moins réduit. La technique était utilisée depuis le Moyen Âge mais oubliée pendant la guerre."

Ses fruitiers dont certains, centenaires, vous attendent tout le week-end.

Labyrinthe végétal dans l'Aisne

Dans l'Aisne, à Largny-sur-Automne, vous pourrez flâner librement dans les jardins de la muette, aménagés autour d’une maison qui fut celle d'une famille de capitaines des chasses de la forêt de Villers-Cotterêts, de François 1er à Henri IV. Labyrinthe d'arbres fruitiers, jardin de dentelle de buis ou espace plantés d'aulx, d'acanthes, d'anémones du Japon, de fougères, de rosiers ou de pivoines....

Découvrir la faune cachée dans la Somme

Enfin dans la Somme, prenez le temps de visiter le village de Long et de vous attarder dans le parc de son château planté d'une serre à armure métallique et verre et autour de la maison éclusière. Profitez des 20 hectares en compagnie d'un guide nature, afin de découvrir les petits habitants cachés dans l’herbe verte.